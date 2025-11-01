Gioia Tauro l' addio commosso a Nico | un asilo della città porterà il suo nome
La comunità di Gioia Tauro ha partecipato con commozione ai funerali del piccolo Nicodemo Zito, vittima a 8 anni del crollo di un muro. Il tragico incidente che aveva coinvolto anche altri componenti della famiglia ha colpito la città, che ha condiviso l'immenso dolore dei genitori di Nico, così. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
