Gilmour e Spinazzola stesso infortunio! Arriva la prima diagnosi e il retroscena dal campo
Brutte notizie per il Napoli dopo il pareggio contro il Como al “Maradona”. Sia Billy Gilmour che Leonardo Spinazzola hanno riportato lo stesso problema fisico, costringendo Antonio Conte a due cambi forzati durante la gara. Le prime valutazioni parlano di una doppia pubalgia, con il laterale azzurro che avrebbe già avvertito dolore nel primo tempo, chiedendo il cambio prima dell’intervallo. Doppio stop per il Napoli. “Spinazzola ha avuto problematiche al pube e già nel primo tempo aveva detto che non ce l’avrebbe fatta a proseguire.” Queste le notizie che arrivano nel posto partita di DAZN, dove è stata confermata la natura dell’infortunio anche per Gilmour, uscito pochi minuti prima. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondisci con queste news
Doppio infortunio per il Napoli Cosa è successo a Gilmour e Spinazzola - facebook.com Vai su Facebook
#NapoliComo, #Conte perde Gilmour e Spinazzola per infortunio: il punto - X Vai su X
Napoli-Como, infortunio per Gilmour e Spinazzola: per loro affaticamento muscolare - Como Gilmour è costretto a lasciare il campo a causa di un possibile problema muscolare alla coscia. Scrive msn.com
Gilmour-Spinazzola, arriva la comunicazione: il primo bollettino medico - Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola sono stati sostituiti forzatamente nel match contro il Como a causa di problemi fisici. Segnala tuttonapoli.net
Napoli, la prima diagnosi dopo gli infortuni di Gilmour e Spinazzola: problemi muscolari - Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola sono stati costretti al cambio a causa di un affaticamento. Scrive tuttomercatoweb.com