Gigantesca voragine sotto l’eliporto 11 persone evacuate da casa

Abbadia Salvatore, 1 novembre 2025 – Si è creata nella notte scorsa una voragine di circa cento metri sotto l’area dove si trova l’elisoccorso dell’ospedale di Abbadia San Salvatore. In poco tempo l’intensa pioggia la colma accumulando quattordici metri d’acqua d’altezza, tanto è profonda la voragine, un volume che minaccia le civili abitazioni. L’allerta rossa scatta l’altra sera poco prima delle 21. C’è il serio pericolo che un muro di cinta venga investito dalla forza dell’acqua che spinge verso il basso. Undici persone, componenti di cinque famiglie, vengono evacuate a scopo precauzionale. Tutt’ora si trovano presso familiari, questo prevedono i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile, dove dovranno rimanere almeno fino a domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

