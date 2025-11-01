GFVip per la nuova edizione potrebbe tornare Giulia Salemi alla postazione social!
Secondo una nuova indiscrezione, Giulia Salemi potrebbe far ritorno alla postazione social per la prossima edizione del GFVip!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
GRANDE FRATELLO 2025/2026 Puntata speciale il prossimo GIOVEDI' 30 OTTOBRE per la diretta di questa nuova edizione del GRANDE FRATELLO, presentata da Simona Ventura, coadiuvata dagli opinionisti Sonia Bruganelli, Floriana Secondi, Cristina Pl - facebook.com Vai su Facebook
Il possibile ritorno di Giulia Salemi - Secondo le ultime voci di corridoio, in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip Giulia Salemi potrebbe tornare alla postazione social. Riporta novella2000.it
Grande Fratello, quando potrebbe esserci la finale - Quest’anno tuttavia il reality show avrà una durata inferiore rispetto agli ultimi anni. Si legge su novella2000.it
GF Vip, Maria De Filippi potrebbe avere un ruolo chiave nella prossima edizione - Recentemente intervistato da Mia Cerran a "Tv Talk", il giornalista Davide Maggio ha dichiarato di come Maria De Filippi stia lavorando con Alfonso Signorini per il cast del "Grande Fratello Vip". Come scrive news.fidelityhouse.eu