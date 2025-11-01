Gestisce mio marito i conti la frase che riaccende il caso Garlasco | cosa significa davvero

Due parole appuntate in un verbale, un dettaglio apparentemente domestico – chi tiene i conti in famiglia – che però finisce nel cuore di un’indagine pesante. «Gestisce mio marito i conti»: la frase attribuita alla moglie di Giuseppe Sempio si inserisce nel nuovo filone giudiziario legato al delitto di Garlasco e alla presunta corruzione per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

