Gestisce mio marito i conti la frase che riaccende il caso Garlasco | cosa significa davvero
Due parole appuntate in un verbale, un dettaglio apparentemente domestico – chi tiene i conti in famiglia – che però finisce nel cuore di un’indagine pesante. «Gestisce mio marito i conti»: la frase attribuita alla moglie di Giuseppe Sempio si inserisce nel nuovo filone giudiziario legato al delitto di Garlasco e alla presunta corruzione per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
"Gestisce mio marito i conti" - Garlasco, l'ex avvocato mette nei guai Giuseppe Sempio: «Non sono mai stato pagato»