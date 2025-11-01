Germano muore a 85 anni mentre va a trovare la compagna | i ladri entrano nella sua casa e la svaligiano

Germano De Luca, 85 anni, è morto mercoledì 29 ottobre a Piavon di Oderzo in un tragico incidente stradale mentre era in viaggio per andare a trovare una 90enne con cui da tempo aveva una relazione sentimentale. E alla tragedia si è aggiunto un altro fatto molto grave: nella notte tra giovedì e ieri, venerdì 31 ottobre, dei ladri si sono introdotti nella casa dell'anziano. 🔗 Leggi su Fanpage.it