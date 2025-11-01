Germania | il motore spento dell’Europa che sogna di tornare potenza militare

Ilgiornaleditalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad agosto, come ha denunciato il Berliner Zeitung, la produzione industriale tedesca è crollata del 4,3% rispetto al mese precedente, il calo più drammatico dall’inizio del conflitto ucraino. Si cerca dunque una soluzione. L’industria in ginocchio e il fantasma della recessione Ad agosto, com. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

germania il motore spento dell8217europa che sogna di tornare potenza militare

© Ilgiornaleditalia.it - Germania: il motore spento dell’Europa che sogna di tornare potenza militare

Leggi anche questi approfondimenti

Germania: 40 Ford Transit con motore elettrico forniti a Caritas Germania - Le organizzazioni Caritas in tutto il Paese possono ora fornire i loro servizi e le loro strutture in modo ancora più sostenibile. Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Germania Motore Spento Dell8217europa