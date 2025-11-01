Germania | il motore spento dell’Europa che sogna di tornare potenza militare
Ad agosto, come ha denunciato il Berliner Zeitung, la produzione industriale tedesca è crollata del 4,3% rispetto al mese precedente, il calo più drammatico dall’inizio del conflitto ucraino. Si cerca dunque una soluzione. L’industria in ginocchio e il fantasma della recessione Ad agosto, com. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
PERCHÉ LA GERMANIA È IN CRISI L’economia tedesca, motore industriale d’Europa, sta affrontando la fase più complessa degli ultimi anni. L’aumento dei costi energetici, la concorrenza cinese e il rallentamento della produzione hanno messo in difficoltà u - facebook.com Vai su Facebook
Anche il motore di #Mercedes-Benz tossisce a causa dei dazi trumpiani e della concorrenza cinese: così il Gruppo concentra la produzione in Ungheria a discapito della Germania per risparmiare. L'articolo di @Carlo_theThird - X Vai su X
Germania: 40 Ford Transit con motore elettrico forniti a Caritas Germania - Le organizzazioni Caritas in tutto il Paese possono ora fornire i loro servizi e le loro strutture in modo ancora più sostenibile. Segnala agensir.it