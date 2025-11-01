Germania allerta droni all’aeroporto di Berlino | voli sospesi e dirottati per circa 2 ore

(Adnkronos) – Voli sospesi per circa due ore all'aeroporto di Berlino, in Germania, a causa della presenza di droni non identificati. L'avvistamento di un drone nei pressi dello scalo di Berlino-Brandeburgo ha causato un blocco temporaneo del traffico aereo, con conseguenti ritardi e deviazioni dei voli, hanno riferito le autorità. "I decolli e gli atterraggi .

