AGI - Da oggi, 1 novembre, i residenti genovesi non potranno più usare gratuitamente la metropolitana e gli impianti verticali. È il primo effetto del nuovo piano tariffario varato dalla giunta Salis e dal presidente dell'azienda di trasporto pubblico Berruti per rimettere ordine nei conti di Amt. L'obiettivo è recuperare 10 milioni di ricavi all'anno, venuti a mancare negli ultimi esercizi dopo l'avvio della politica sperimentale partita il primo dicembre 2022. Da allora la sperimentazione era stata sempre prorogata: ha portato a un aumento di passeggeri del 40% in metropolitana, con effetti benefici sulla riduzione del traffico privato e sull'affollamento dei bus. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Genova dice addio alla metro e ai bus gratis