Lo avevamo detto poche ore fa che l’allontanamento di Tudor dalla Juventus, il primo stagionale, poteva dare in là ad un effetto a catena anche su altri club in odore di cambiamenti, e puntualmente questo è successo. I bianconeri hanno scelto l’opzione ad interim Brambilla per il match contro l’Udinese, prima di affidare la guida della squadra a Luciano Spalletti, e a sfruttare la stessa opzione sarà un Genoa che ha visto un Vieira lasciare la panchina: una decisione sorprendente non nella sostanza, visti i pessimi risultati ottenuti dal francese, ma nei tempi, posto che dopo l’ultimo colloquio con il nuovo direttore sportivo Diego Lopez sembrava volersi concedere un’ultima chance contro il Sassuolo questo weekend. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Genoa, Vieira lascia la panchina: De Rossi fra i tre candidati per sostituirlo