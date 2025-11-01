Genoa-Vieira è finita Criscito in panchina con il Sassuolo

Colpo di scena al Grifone. Quando si pensava potesse ancora continuare, il matrimonio Genoa-Vieira si interrompere improvvisamente per volere di entrambi le parti. Si profila dunque una separazione consensuale, con la panchina che sarà provvisoriamente assegnata a Mimmo Criscito, attuale allenatore dell’Under 17 rossoblu, che guiderà la squadra nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, in attesa della nomina del nuovo tecnico. GENOA-VIERA: I NUMERI DELLA CRISI I rossoblu sono tra le quattro squadre della massima serie a non aver ancora vinto una partita nelle prime nove giornate. Il tecnico francese lascia un undici all’ultimo posto con appena tre punti, frutto di altrettanti pareggi contro Lecce, Parma e Como, sei sconfitte e il peggior attacco del torneo con appena 4 reti segnate e 13 subiti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

