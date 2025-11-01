Genoa Vieira cambia idea e se ne va La squadra affidata ad interim a Criscito e Murgita

Sport.quotidiano.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova, 1 novembre 2025 –  Dietrofront a sorpresa di Patrick Vieira che dopo una notte di riflessioni ha deciso di lasciare il Genoa nonostante ieri avesse guidato la squadra durante l'allenamento del pomeriggio. L'allenatore francese, che l'anno scorso salvò la squadra in netto anticipo subentrando ad Alberto Gilardino, sembrava a un passo dall'esonero dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese che ha sancito l'ultimo posto in classifica in solitario. Ma ieri, dopo aver incassato la fiducia dei giocatori e del nuovo direttore sportivo Diego J. Lopez, si era deciso che sarebbe andato in panchina contro il Sassuolo lunedì sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

genoa vieira cambia idea e se ne va la squadra affidata ad interim a criscito e murgita

© Sport.quotidiano.net - Genoa, Vieira cambia idea e se ne va. La squadra affidata ad interim a Criscito e Murgita

Argomenti simili trattati di recente

genoa vieira cambia ideaGenoa, clamoroso dietrofront: Vieira se ne va, in panchina Criscito - La decisione è arrivata dopo che Vieira aveva comunque già diretto la ripresa degli allenamenti e dopo aver colloquiato per ore ieri mattina con il nuovo direttore sportivo Lopez che gli aveva ... Secondo genova.repubblica.it

genoa vieira cambia ideaGenoa, Vieira cambia idea e lascia la squadra - Il tecnico aveva incassato la fiducia dei giocatori e del nuovo direttore sportivo Diego J. Lo riporta msn.com

genoa vieira cambia ideaVieira lascia il Genoa, separazione consensuale con la società rossoblu - Per la partita di lunedì squadra affidata a Mimmo Criscito. Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Vieira Cambia Idea