Genoa Vieira cambia idea e se ne va La squadra affidata ad interim a Criscito e Murgita

Genova, 1 novembre 2025 – Dietrofront a sorpresa di Patrick Vieira che dopo una notte di riflessioni ha deciso di lasciare il Genoa nonostante ieri avesse guidato la squadra durante l'allenamento del pomeriggio. L'allenatore francese, che l'anno scorso salvò la squadra in netto anticipo subentrando ad Alberto Gilardino, sembrava a un passo dall'esonero dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese che ha sancito l'ultimo posto in classifica in solitario. Ma ieri, dopo aver incassato la fiducia dei giocatori e del nuovo direttore sportivo Diego J. Lopez, si era deciso che sarebbe andato in panchina contro il Sassuolo lunedì sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Genoa, Vieira cambia idea e se ne va. La squadra affidata ad interim a Criscito e Murgita

Argomenti simili trattati di recente

?Genoa, dentro o fuori Vieira: contro il Sassuolo si gioca tutto - facebook.com Vai su Facebook

Genoa, Vieira in panchina contro il Sassuolo. Le news sull'allenatore #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Genoa, clamoroso dietrofront: Vieira se ne va, in panchina Criscito - La decisione è arrivata dopo che Vieira aveva comunque già diretto la ripresa degli allenamenti e dopo aver colloquiato per ore ieri mattina con il nuovo direttore sportivo Lopez che gli aveva ... Secondo genova.repubblica.it

Genoa, Vieira cambia idea e lascia la squadra - Il tecnico aveva incassato la fiducia dei giocatori e del nuovo direttore sportivo Diego J. Lo riporta msn.com

Vieira lascia il Genoa, separazione consensuale con la società rossoblu - Per la partita di lunedì squadra affidata a Mimmo Criscito. Si legge su corriere.it