Genoa Vieira cambia idea e lascia la squadra

Genova, 1 novembre 2025 – Dietrofront a sorpresa di Patrick Vieira che dopo una notte di riflessioni ha deciso di lasciare il Genoa nonostante ieri avesse guidato la squadra durante l'allenamento del pomeriggio. L'allenatore francese, che l'anno scorso salvò la squadra in netto anticipo subentrando ad Alberto Gilardino, sembrava a un passo dall'esonero dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese che ha sancito l'ultimo posto in classifica in solitario. Ma ieri, dopo aver incassato la fiducia dei giocatori e del nuovo direttore sportivo Diego J. Lopez, si era deciso che sarebbe andato in panchina contro il Sassuolo lunedì sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Genoa, Vieira cambia idea e lascia la squadra

