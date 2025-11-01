Genoa Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra | il post della società

La decisione del club. Patrick Vieira è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Genoa. La società ligure ha ufficializzato la notizia attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, nel quale si legge: " Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro, augurando loro il meglio per il futuro". La guida tecnica passa temporaneamente a Roberto Murgita, affiancato da Domenico Criscito. Si tratta del secondo cambio di panchina in Serie A in pochi giorni, dopo che Luciano Spalletti ha preso il posto di Igor Tudor alla Juventus.

