genoa la notte porta consiglio addio vieira criscito nuovo allenatore con murgita che ha il patentino

Domenico Criscito, con Roberto Murgita, è il nuovo allenatore del Genoa. Dopo una lunga riflessione stamane P atrick Vieira ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla possibilità di essere in panchina anche lunedì sera a Reggio Emilia. Lo scrive la Gazzetta dello sport Mimmo Criscito, storica bandiera rossoblù, in questa stagione era alla guida dell’Under 17 del club. La società lo aveva già allertato ieri mattina, ma poi l’ipotesi di affidargli la guida della prima squadra era rientrata. Stamane, invece, l’ennesimo colpo di scena di una vicenda senza fine. Criscito dirigerà l’allenamento e domani dopo la rifinitura partirà per Reggio Emilia con la squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

