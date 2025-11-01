Genoa esonerato Vieira
Il Genoa ha comunicato l’esonero dell’allenatore Patrick Vieira. Eppure appena ieri la notizia era diversa: la società genovese aveva confermato la fiducia al tecnico. La squadra è ora, seppur momentaneamente, nelle mani degli ex calciatori Murgita e Criscito. Genoa, smentita la notizia di Venerdì. Nella giornata di venerdì era stata confermata la fiducia all’allenatore francese a seguito dell’incontro con il nuovo ds Lopez. Le parti avevano deciso di proseguire insieme almeno fino alla partita di lunedì contro il Sassuolo. Nella notte, però, ci sono state ulteriori riflessioni che hanno portato a una separazione immediata e consensuale tra le parti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
