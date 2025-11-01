Genoa esonerato Vieira

Gbt-magazine.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa ha comunicato l’esonero dell’allenatore Patrick Vieira. Eppure appena ieri la notizia era diversa: la società genovese aveva confermato la fiducia al tecnico. La squadra è ora, seppur momentaneamente, nelle mani degli ex calciatori Murgita e Criscito. Genoa, smentita la notizia di Venerdì. Nella giornata di venerdì era stata confermata la fiducia all’allenatore francese a seguito dell’incontro con il nuovo ds Lopez. Le parti avevano deciso di proseguire insieme  almeno fino alla partita di lunedì contro il  Sassuolo. Nella notte, però, ci sono state ulteriori riflessioni che hanno portato a una  separazione immediata e consensuale tra le parti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

genoa esonerato vieira

© Gbt-magazine.com - Genoa, esonerato Vieira

Approfondisci con queste news

genoa esonerato vieiraGenoa, Vieira esonerato: il comunicato ufficiale - Termina qui l'avventura dell'allenatore francese alla guida del Grifone: panchina affidata ad interim al tandem Murgita- Si legge su corrieredellosport.it

Genoa, Vieira lascia: il comunicato ufficiale - Termina qui l'avventura dell'allenatore francese alla guida del Grifone: panchina affidata ad interim al tandem Murgita- Scrive corrieredellosport.it

genoa esonerato vieiraVieira salta al Genoa: un duumvirato andrà in panchina nel match contro il Sassuolo - Patrick Vieira lascia il Genoa dopo la sconfitta di mercoledì scorso con la Cremonese: risoluzione consensuale, i rossoblù lasciati in ultima posizione ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Esonerato Vieira