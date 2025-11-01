Genoa esonerato Patrick Vieira
Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. La decisione è stata comunicata dal club con una nota sul sito. “Genoa CFC – si legge – comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito “. Si tratta del secondo cambio in una settimana su una panchina di Serie A, dopo che Luciano Spalletti ha sostituito l’esonerato Igor Tudor alla Juventus. 🔗 Leggi su Lapresse.it
