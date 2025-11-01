Genoa esonera Vieira tandem Murgita-Criscito in panchina

(Adnkronos) – Il Genoa, ultimo in classifica in Serie A, esonera l'allenatore Patrick Vieira. I liguri, con 3 punti in 9 giornate, nel prossimo turno di campionato faranno visita al Sassuolo nel posticipo in programma lunedì 3 novembre alle 18.30. La squadra sarà affidata per ora a Roberto Murgita e Domenico Criscito. "Genoa CFC comunica che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com