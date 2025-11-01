Genoa e Fiorentina la svolta dopo la crisi | Vieira lascia al suo posto è corsa a tre E Daniele Pradè non è più il ds della viola

E alla fine ribaltone fu. Qualcosa a Genova e Firenze sarebbe dovuto succedere: un segnale, un moto di rabbia, la voglia di cambiare. Quello che sembrava invece immoto (letteralmente: senza movimento) ha avuto un moto nella notte. E quindi si cambia. Il Genoa dopo i confronti di ieri mattina che sembravano portare a una conferma di Vieira almeno per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha ufficialmente consumato la sua separazione con l'allenatore dopo altri confronti notturni. La Fiorentina, invece, ha salutato il suo direttore sportivo Daniele Pradè, che già nelle scorse settimane si era più volte dichiarato 'colpevole' del momento negativo della viola.

