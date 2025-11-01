Genoa è finita con Vieira | risoluzione consensuale In panchina Criscito contro il Sassuolo
Clamoroso ribaltone in casa Genoa: Patrick Vieira lascia la panchina rossoblù. Accordo per la risoluzione consensuale, con Criscito tecnico ad interim nella sfida di lunedì contro il Sassuolo. Nonostante la conferma arrivata solo poche ore prima, nella notte è maturata la decisione: Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. La separazione tra il tecnico francese e il club rossoblù è consensuale, ma di fatto rappresenta un esonero anticipato rispetto alla partita di lunedì contro il Sassuolo, che avrebbe dovuto essere la sua “ultima chance”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
