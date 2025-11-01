Genoa colpo di scena | Vieira ci ripensa e lascia panchina affidata al duo Criscito-Murgita
Il Genoa e Patrick Vieira si separano, per quello che è il secondo cambio in panchina stagionale dopo nove giornate. Il primo si era registrato dopo l’ottavo turno alla Juve, con l’esonero di Igor Tudor e l’ingaggio di Luciano Spalletti col breve interregno di Massimo Brambilla per la gara contro l’Udinese. Fatali al tecnico croato le tre sconfitte di fila fra campionato e Champions (Como,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Esonero Vieira, colpo di scena nel Genoa: occhio al possibile sostituto - Contro il Sassuolo ci sarà Criscito in panchina, poi inizierà la ricerca del nuovo tecnico. Secondo fantamaster.it
Ribaltone al Genoa: via Vieira, panchina ad interim a Murgita-Criscito - A due giorni dalla trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo, la società rossoblù annuncia in una nota che "Patrick Vieira non è più l'allenatore della ... Riporta msn.com
Genoa, dalla conferma di Sucu alla risoluzione consensuale: la settimana di Patrick Vieira - Nella mattinata di oggi, il Genoa ha ufficializzato la risoluzione consensuale con l'allenatore. Si legge su tuttomercatoweb.com