Genoa chi è Diego Lopez | annuncio atteso a ore per il nuovo direttore sportivo che rimpiazza Ottolini
2025-10-31 20:58:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: I rossoblù provano a dare una scossa ad un avvio di stagione terrificante con un cambio nei quadri societari Il Genoa ha preso la prima di due decisioni sulle quali le riflessioni stanno andando avanti da giorni: quella sul direttore sportivo. Marco Ottolini, infatti, non è più il ds del Grifone in seguito alla brutta sconfitta interna nel turno infrasettimanale contro la Cremonese, che ha confermato l’ultimo posto in classifica con appena 3 punti e nessuna vittoria nelle prime 9 giornate di Serie A. Per il momento l’allenatore, Patrick Vieira, rimane al suo posto, e la seconda decisione resta in sospeso verso la gara contro il Sassuolo in programma lunedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
