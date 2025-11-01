Generazione cavia Alberto Pellai racconta come lo smartphone ha rivoluzionato la crescita e i rischi per la salute mentale | Reintrodurre il mondo analogico per prevenire ansia e isolamento
Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, insieme a Barbara Tamborini, autori di “Esci da quella stanza”, riporta l’attenzione sulle sfide educative contemporanee, con particolare riferimento all’impatto della tecnologia sulla crescita di bambini e adolescenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
