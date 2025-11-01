GDS Academy e Noi Magazine l' inserto speciale | l’informazione è giovane tra responsabilità innovazione e umanità Ecco come partecipare

Torna la Gds Academy, il settore educational di Società Editrice Sud con la settima edizione 2025-2026 del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, il laboratorio di giornalismo UniMe Gds Lab e il Tg Giovani, per continuare ad accompagnare le scuole e le Università di Sicilia e Calabria alla scoperta dell’informazione di qualità attraverso lo storico inserto Noi Magazine del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - GDS Academy e Noi Magazine, l'inserto "speciale": l’informazione è giovane tra responsabilità, innovazione e “umanità”. Ecco come partecipare

