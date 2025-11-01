GDS Academy e Noi Magazine l' inserto speciale | l’informazione è giovane tra responsabilità innovazione e umanità Ecco come partecipare

Feedpress.me | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la Gds Academy, il settore educational di Società Editrice Sud con la settima edizione 2025-2026 del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, il laboratorio di giornalismo UniMe Gds Lab e il Tg Giovani, per continuare ad accompagnare le scuole e le Università di Sicilia e Calabria alla scoperta dell’informazione di qualità attraverso lo storico inserto Noi Magazine del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

gds academy e noi magazine l inserto speciale l8217informazione 232 giovane tra responsabilit224 innovazione e umanit224 ecco come partecipare

© Feedpress.me - GDS Academy e Noi Magazine, l'inserto "speciale": l’informazione è giovane tra responsabilità, innovazione e “umanità”. Ecco come partecipare

Scopri altri approfondimenti

gds academy magazine insertoGDS Academy e Noi Magazine, l'inserto "speciale": l’informazione è giovane tra responsabilità, innovazione e “umanità”. Ecco come partecipare - 2026: aperte le iscrizioni alle attività rivolte da Ses a studentesse e studenti tra scuole e Università di Sicilia e Calabria. msn.com scrive

gds academy magazine insertoTorna Noi Magazine con la GDS Academy: rallentare per comprendere, leggere per partecipare - Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di giovedì ... Scrive msn.com

gds academy magazine insertoA cosa serve il quotidiano oggi? "Arrivare non prima, ma meglio". Ecco come saperne "di più" con la GDS Academy e Noi Magazine - Nel primo numero della settima stagione dell'inserto giovane lettura consapevole e le sfide del giornalismo nell'incontro con il Sole 24 Ore e Gazzetta del Sud e i giovani di UniMe Gds Lab e UniVersoM ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gds Academy Magazine Inserto