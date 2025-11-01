Gdf sequestra 1,2 mld in azioni della holding Lagfin Il gruppo | Non riguarda Campari

I finanzieri della Guardia di finanza hanno sequestrato azioni ordinarie della Davide Campari per oltre 1,2 miliardi di euro, detenute dalla holding di diritto lussemburghese Lagfin S.C.A. Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal gip di Monza nell'ambito di una indagine in cui sono ipotizzati i reati di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e anche la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". L'inchiesta del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano ha preso avvio da una verifica fiscale nei confronti della holding. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

