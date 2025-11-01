Gaza l’accusa di Tel Aviv | I tre corpi consegnati da Hamas non sono di ostaggi israeliani

I resti «parziali» di tre persone restituiti da Hamas a Israele nelle ultime ore attraverso la Croce Rossa non appartengono a ostaggi israeliani. Lo scrive il Times of Israel, citando le autorità preposte all’identificazione dei cadaveri. A escludere che i resti parziali appartengano a ostaggi israeliani sono stati i test sul Dna condotti da Abu Kabir presso l’Istituto di Medicina Legale, confermano altri media dello Stato ebraico. La consegna tramite la Croce Rossa. La Croce Rossa, scrive il Times of Israel, ha consegnato i resti alle truppe dell’Idf nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, aggiungendo che Hamas non ha specificato quali resti stesse consegnando. 🔗 Leggi su Open.online