Gaza Israele | I 3 corpi consegnati da Hamas non appartengono a ostaggi
Le notizie dal Medio Oriente – La diretta Inizio diretta: 011125 08:00 Fine diretta: 011125 23:00 13:32 011125 Figlio Rabin contro Netanyahu: "Pensa solo a se stesso" A trent’anni dall’uccisione di suo padre, l ‘ex premier Yitzhak Rabin a Tel Aviv, per mano di un estremista ebreo, il figlio Yuval Rabin ha rotto il lungo silenzio in un’intervista rilasciata a Channel 12. Nel corso del colloquio il figlio dell’ex premier laburista si è scagliato contro il premier Benjamin Netanyahu affermando che è una persona interessata solo a se stessa e che nei fatti si è rivelato essere un sostenitore di Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it
