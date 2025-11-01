Gaza Israele | I 3 corpi consegnati da Hamas non appartengono a ostaggi

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie dal Medio Oriente – La diretta Inizio diretta: 011125 08:00 Fine diretta: 011125 23:00 13:32 011125 Figlio Rabin contro Netanyahu: "Pensa solo a se stesso" A trent’anni dall’uccisione di suo padre, l ‘ex premier Yitzhak Rabin a Tel Aviv, per mano di un estremista ebreo, il figlio Yuval Rabin ha rotto il lungo silenzio in un’intervista rilasciata a Channel 12. Nel corso del colloquio il figlio dell’ex premier laburista si è scagliato contro il premier Benjamin Netanyahu affermando che è una persona interessata solo a se stessa e che nei fatti si è rivelato essere un sostenitore di Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza israele i 3 corpi consegnati da hamas non appartengono a ostaggi

© Lapresse.it - Gaza, Israele: “I 3 corpi consegnati da Hamas non appartengono a ostaggi”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Israele: «I 3 corpi consegnati da Hamas non sono di ostaggi israeliani» - A escludere che i resti parziali appartengano a ostaggi israeliani sono stati i test sul Dna condotti da Abu Kabir presso l'Istituto di Medicina Legale, scrive a sua volta il Jerusalem Post. Segnala ilmattino.it

gaza israele 3 corpiIsreale dice che gli ultimi 3 corpi consegnati da Hamas non appartengono agli 11 ostaggi rimasti - Secondo un esame preliminare dell’Istituto di medicina forense di Tel Aviv, i corpi consegnati venerdì da Hamas al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), e successivamente portati in Israel ... Da ilpost.it

Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Croce Rossa: «Restituiti a Israele i corpi di tre ostaggi». Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro dalle aree ... - Le notizie di sabato 1 novembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Israele 3 Corpi