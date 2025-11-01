Gaza Hamas restituisce resti di 3 corpi Tel Aviv | Non sono di ostaggi ; Idf viola ancora la tregua 2 morti dopo attacco israeliano ad Al-Bureji
Dall’inizio del cessate il fuoco, centinaia di palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano, con diverse tonnellate di ordigni sganciati sulla Striscia da Tel Avivi in risposta a presunte violazioni da parte di Hamas La Croce Rossa ha reso noto di aver trasferito ieri sera a Israele i r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-usa-offrono-hamas-uscita-aree-controllate-israele-AHSpFqSD #Gaza #StatiUniti #Hamas #Israele - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000, #21ottobre 2025 - ore 14.55 #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Ucraina #Budapest #Trump #Putin #Zelensky #Lavrov #Mattarella #nascite #RaffaeleMarianella #PistoiaBasket #Maltempo #Toscana #LibertàReligiosa #Sarkozy #TV2000 @tg2000 - X Vai su X
Hamas restituisce i resti di 3 corpi, ma non sono degli ostaggi del 7 ottobre - I resti di tre corpi consegnati ieri sera da Hamas a Israele attraverso la Croce Rossa non appartengono a nessun ostaggio. Come scrive msn.com
Gaza, Hamas consegna resti di tre corpi. Media Israele: “Non sono di ostaggi”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Hamas consegna resti di tre corpi. Segnala tg24.sky.it
Hamas restituisce i resti di tre corpi - I resti, definiti «parziali», di tre persone restituiti da Hamas a Israele nelle ultime ore attraverso la Croce Rossa non appartengono a nessuno degli 11 ... Secondo gazzettadelsud.it