Gaza Hamas restituisce resti 3 corpi

8.05 La Croce Rossa ha ricevuto da Hamas e consegnato a Israele i resti di 3 corpi, forse di ostaggi. Lo riferisce il Times of Israel. Non è chiaro se i resti siano di persone già restituite o di qualcuno degli 11 ostaggi sepolti a Gaza. Sono stati portati a Tel Aviv, per l' identificazione, all'istituto forense Abu Kabir. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it