Gaza Hamas restituisce resti 3 corpi
8.05 La Croce Rossa ha ricevuto da Hamas e consegnato a Israele i resti di 3 corpi, forse di ostaggi. Lo riferisce il Times of Israel. Non è chiaro se i resti siano di persone già restituite o di qualcuno degli 11 ostaggi sepolti a Gaza. Sono stati portati a Tel Aviv, per l' identificazione, all'istituto forense Abu Kabir. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
'Da Hamas resti di un ostaggio già restituito'. Ben Gvir: 'Basta esitare, distruggiamo Hamas' - La famiglia del rapito: 'Costretti a riaprire la tomba per la terza volta, il cerchio non si chiude mai'. Scrive ansa.it