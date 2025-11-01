Gasperini si nasconde | Io non partecipo alle discussioni sullo Scudetto Poi su Dybala | Ecco quali sono stati i suoi problemi Deve avere dentro di sé…
Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così alla vigilia del match con il Milan in conferenza stampa. Le dichiarazioni. In conferenza stampa alla vigilia di Milan Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato anche dell’ex bianconero Paulo Dybala. Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica DYBALA – «I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni, soprattutto recentemente. Lui ha tutte le qualità, non solo tecniche, di alto livello, anche perché altrimenti non avrebbe raggiunto certi traguardi. La continuità è dettata dal fatto che non essendoci infortuni di mezzo si è allenato bene, in questo momento ha superato anche psicologicamente le sue difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Michele si nasconde #bottegaecarega #ristoranteverona #gastronomia #aperitivo #fame - facebook.com Vai su Facebook
La Roma di Gasp in vetta, Modric e De Bruyne migliori attori protagonisti, Chivu ispirato, Tudor nel pallone, Leao sciagura e l'osceno spettacolo di Juventus-Milan: in Serie A tutto quanto fa spettacolo Mentre Gasperini in giallorosso sta compiendo un autentico - X Vai su X
Gasperini: "Tutti parlano di Champions perché porta soldi. Sembra che lo scudetto non interessi" - Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma- Da tuttomercatoweb.com
Gasperini: “Tutti parlano di Champions perché porta soldi, sembra che lo Scudetto non interessi a nessuno” - Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita tra Roma e Inter: "L'Inter insieme al Napoli è la miglior squadra, straordinaria ... fanpage.it scrive