Gasperini Scudetto? Napoli e Inter hanno qualcosa in più

Ilgiornaleditalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA - "Non partecipo alle discussioni su Scudetto e Champions, ognuno è libero di trarre le proprie considerazioni. In questo momento penso solo alla Roma e a come deve rapportarsi al Milan. Entrambe hanno avuto un'ottima partenza. Tutti dicono che Napoli e Inter sono partite con i favori del prono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gasperini scudetto napoli e inter hanno qualcosa in pi249

© Ilgiornaleditalia.it - Gasperini "Scudetto? Napoli e Inter hanno qualcosa in più"

Approfondisci con queste news

gasperini scudetto napoli interGasperini: "Sfida scudetto col Milan? Inter e Napoli hanno qualcosa in più" - Roma: "Io e Allegri siamo esperti, ma non basta. Da msn.com

gasperini scudetto napoli interGasperini: "Sfida scudetto? L'obiettivo è misurarci. Dybala nel momento migliore della sua maturità" - Posso condividere che Napoli e Inter hanno qualcosa in più, ma il nostro obiettivo è misurarci con lor ... Scrive msn.com

gasperini scudetto napoli interBucchioni: "Napoli, Inter e Milan devono guardarsi alla spalle dalla Roma di Gasperini" - Il giornalista Enzo Bucchioni si è così espresso sulla Serie A a Radio Punto Nuovo: “Spalletti alla Juventus non mi sorprende, il calcio moderno è ormai questo. Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Scudetto Napoli Inter