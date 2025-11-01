Gasperini | Non mi sono mai piaciute le cinque sostituzioni è quasi pallacanestro

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan che si giocherà domani. Di seguito un estratto significativo del suo lungo intervento ai giornalisti. Gasperini: «Inter e Napoli hanno qualcosa in più rispetto a noi». Dybala ha giocato 4 partite giocate tutte per molti minuti. Che cosa ha aggiunto alla Roma? «No, ma i problemi di Paulo sono sempre stati gli infortuni, soprattutto recentemente. Diversamente lui ha tutte le qualità, non solo tecniche che sono riconosciute, sicuramente di tiro, ma non solo. Ma lui anche, per quello che riguarda la resistenza, la tenuta fisica, lui ha fibre di alto livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

