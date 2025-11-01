Gasperini carico | Roma ora è tempo fare il grande salto! Su quel giocatore posso dire una cosa
Gasperini carica la Roma: «Contro il Milan serve continuità e coraggio» La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara al big match della decima giornata di Serie A contro il Milan, reduce dal successo sul Parma. Alla vigilia della sfida di San Siro, il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa, analizzando lo stato di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Ivan Zazzaroni svela a TRS: “Gasperini carico ma deluso dal mercato, voleva Rios e Fabio Silva anche più di Sancho. Friedkin ha un progetto importante, vuole vincere a Roma”. #ASRoma #Gasperini #Friedkin ? - X Vai su X
Matías Soulé carico dopo la vittoria al Mapei Stadium! Il fantasista giallorosso ha scritto su Instagram: «Tre punti fondamentali! Daje Roma. Andiamoooo». L’argentino celebra così il successo contro il Sassuolo che riporta la Roma in vetta alla classifica i - facebook.com Vai su Facebook
Svilar sfida l'Inter: "Nessun timore, la Roma è forte. Gasperini allenatore fantastico" - "Inter forte, ma non abbiamo paura" Sabato sera arriva l'Inter, intenzionta a scardinare il fortino giallorosso per rimettere in piedi la propria classifica. Da corrieredellosport.it
Soulé si è preso la Roma, è la stella di Gasperini: contro l’Inter la prova del nove - Ufficialmente per l’assemblea Eca che prenderà il via oggi a Roma, ma la presenza nella Capitale della proprietà sarà anche un modo per ... Lo riporta tuttosport.com
Gasperini “Inter più forte, la Roma lavora per avvicinarsi” - 45) contro l’Inter all’Olimpico sarà accompagnato da un gap tecnico che non va a favore della Roma ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it