Garlasco versamenti occulti dal padre di Sempio ma non ai legali
La guardia di finanza di Brescia ha depositato un'informativa che aggiunge nuovi elementi all'indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e di Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nel documento, i finanzieri scrivono che "le modalità prospettate sembrano più vicine all'ipotesi di dover pagare in maniera occulta persone diverse piuttosto che i difensori di fiducia, come invece sostenuto da Giuseppe Sempio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
