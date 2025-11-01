Garlasco tre mesi di tempo per le analisi di telefoni e pc di Venditti e il padre di Sempio

Gli inquirenti cercano le prove della presunta corruzione in atti giudiziari dietro la prima inchiesta sul caso.

Garlasco, tre mesi di tempo per le analisi di telefoni e pc di Venditti e il padre di Sempio - La ricerca delle prove Agli investigatori coordinati dalla pm Moregola e al procuratore Prete, si legge nell'ultimo decreto di sequestro, sono concessi altri due mesi di tempo dal momento ...

Garlasco, i legali di Andrea Sempio: "Indagine di Brescia non incide". L'avvocato di Venditti: "Un falso ideologico negare Cassazione su Stasi" - Il giorno dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Brescia per corruzione di Giuseppe Sempio, padre di Andrea indagato nell'indagine ...

Delitto di Garlasco, l'avvertimento dell'avvocato De Rensis: "L'autunno caldo è appena iniziato" - Nei mesi scorsi il legale che assiste Alberto Stasi aveva parlato di autunno caldo.