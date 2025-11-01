Garlasco tre mesi di tempo per le analisi di telefoni e pc di Venditti e il padre di Sempio

Tgcom24.mediaset.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli inquirenti cercano le prove della presunta corruzione in atti giudiziari dietro la prima inchiesta sul caso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco tre mesi di tempo per le analisi di telefoni e pc di venditti e il padre di sempio

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, tre mesi di tempo per le analisi di telefoni e pc di Venditti e il padre di Sempio

Approfondisci con queste news

Garlasco, tre mesi di tempo per le analisi di telefoni e pc di Venditti e il padre di Sempio - La ricerca delle prove Agli investigatori coordinati dalla pm Moregola e al procuratore Prete, si legge nell'ultimo decreto di sequestro, sono concessi altri due mesi di tempo dal momento ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

garlasco tre mesi tempoGarlasco, i legali di Andrea Sempio: “Indagine di Brescia non incide”. L’avvocato di Venditti: “Un falso ideologico negare Cassazione su Stasi” - Il giorno dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Brescia per corruzione di Giuseppe Sempio, padre di Andrea indagato nell'indagine ... Scrive ilfattoquotidiano.it

garlasco tre mesi tempoDelitto di Garlasco, l'avvertimento dell'avvocato De Rensis: "L'autunno caldo è appena iniziato" - Nei mesi scorsi il legale che assiste Alberto Stasi aveva parlato di autunno caldo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Tre Mesi Tempo