Garlasco parla l' ex carabiniere che mise le cimici a Sempio |   Vi spiego le chiamate

Non si sa cosa accadrà nelle due inchieste, apparentemente intrecciate, la nuova sul delitto di Garlasco condotta dalla procura di Pavia e Clean 2 sulla corruzione condotta dalla procura di Brescia. Ma intanto parlano i protagonisti e i comprimari. Uno di essi è Giuseppe Spoto, l’ex maresciallo dei carabinieri che l’8 febbraio 2017 notificò la seconda indagine a carico di Andrea Sempio, mentre un suo collega istallava le cimici nell’automobile dell’indagato. Spoto si reca appunto alle 16.30 di quel giorno in un centro commerciale per la notifica e Sempio inizia a essere intercettato con il padre alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

