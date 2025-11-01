Garlasco parla l' ex carabiniere che mise le cimici a Sempio |   Vi spiego le chiamate

Ilgiornale.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si sa cosa accadrà nelle due inchieste, apparentemente intrecciate, la nuova sul delitto di Garlasco condotta dalla procura di Pavia e Clean 2 sulla corruzione condotta dalla procura di Brescia. Ma intanto parlano i protagonisti e i comprimari. Uno di essi è Giuseppe Spoto, l’ex maresciallo dei carabinieri che l’8 febbraio 2017 notificò la seconda indagine a carico di Andrea Sempio, mentre un suo collega istallava le cimici nell’automobile dell’indagato. Spoto si reca appunto alle 16.30 di quel giorno in un centro commerciale per la notifica e Sempio inizia a essere intercettato con il padre alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

garlasco parla l ex carabiniere che mise le cimici a sempio 160 vi spiego le chiamate

© Ilgiornale.it - Garlasco, parla l'ex carabiniere che mise le cimici a Sempio: "Vi spiego le chiamate”

Contenuti che potrebbero interessarti

garlasco parla ex carabiniereGarlasco, parla l'ex carabiniere che mise le cimici a Sempio: "Vi spiego le chiamate” - Cimici e chiamate: in un’intervista l’ex maresciallo dei carabinieri chiarisce i presunti misteri sulle intercettazioni ad Andrea Sempio ... Secondo ilgiornale.it

garlasco parla ex carabiniereGarlasco, rivelazione dell'ex carabiniere in servizio a Pavia: "Indagati contattati prima degli interrogatori" - Un ex carabiniere rivela pratiche irregolari prima di interrogatori come nel caso Sempio. Come scrive virgilio.it

Delitto di Garlasco/ Ex carabiniere Pavia a Chi l’ha visto “Cose strane prima delle notifiche agli indagati…” - Il delitto di Garlasco a Chi l'ha visto con il focus su ciò che accadeva a Pavia, cosa per cui sta indagando la procura di Brescia ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Parla Ex Carabiniere