Nel labirinto del caso Garlasco, ogni testimonianza sembra aprire una nuova porta. Questa volta è quella di Giuseppe Spoto, ex maresciallo dei carabinieri, che in un’intervista esclusiva a “Quarto Grado” — in onda questa sera su Rete 4 — ha deciso di rispondere pubblicamente ai sospetti che, da settimane, lo collocano al centro dell’inchiesta della procura di Brescia sui rapporti tra l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e la famiglia Sempio. Spoto, la cui abitazione è stata recentemente perquisita, è accusato di aver omesso alcune trascrizioni di intercettazioni e di aver impiegato “inspiegabilmente” 40 minuti per notificare un atto ad Andrea Sempio, il principale indagato nell’inchiesta bis sull’ omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, le parole dell’ex maresciallo Spoto: “Io e Sempio abbiamo parlato solo dell’atto. Nessun mistero”