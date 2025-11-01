Garlasco la mossa dei carabinieri | Vogliamo i tabulati degli ultimi 6 anni Perché si chiede di trattare il delitto come caso di terrorismo internazionale
Il caso di Garlasco, o meglio la presunta corruzione dell’ex sostituto procuratore di Pavia Mario Venditti da parte di Giuseppe Sempio, potrebbe essere trattato come un caso di terrorismo internazionale. È la richiesta che i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno presentato lo scorso luglio alla procura di Brescia, titolare dell’indagine sull’ex magistrato. Secondo questa ipotesi, dunque, il passaggio di denaro avvenuto nel 2017 dalla famiglia di Andrea Sempio, nuovo indagato per la morte di Chiara Poggi, agli inquirenti sarebbe parte di una rete ben più ampia e complessa di reati. 🔗 Leggi su Open.online
