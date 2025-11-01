Garlasco la mossa dei carabinieri | Trattare il caso come terrorismo Intercettazioni e privacy cosa cambia
Trattare il delitto di Garlasco come un caso di terrorismo, anche internazionale, o come un'indagine per mafia, stragi, guerra civile. E' la richiesta che i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno fatto a luglio 2025 alla Procura di Brescia per indagare sulla presunta corruzione di Mario Venditti per "favorire" Andrea Sempio nel 2017 e che ora vede iscritto come corruttore il padre, Giuseppe Sempio. È un dettaglio che emerge dalla richiesta di "acquisizione dei tabulati telefonici" presentata il 16 luglio al Procuratore Francesco Prete su 16 utenze telefoniche intestate agli ex carabinieri della 'squadra' di Venditti a Pavia: l'ex responsabile dell'aliquota di polizia giudiziaria, Silvio Sapone, il maresciallo Giuseppe Spoto che l'8 febbraio di quell'anno notifica a Sempio l'invito a comparire per rendere interrogatorio il 10 febbraio e Antonio Scoppetta, il militare attualmente detenuto e condannato a 4 anni e mezzo per stalking e corruzione nell'inchiesta 'Clean' della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
