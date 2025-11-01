Garlasco informativa della Gdf su Giuseppe Sempio padre di Andrea | Versamenti occulti di 20-30mila € a terzi ma non ai legali

Nel documento, gli investigatori sottolineano che “le modalità prospettate sembrano più vicine all’ipotesi di dover pagare in maniera occulta persone diverse piuttosto che i difensori di fiducia, come invece sostenuto da Giuseppe Sempio” La Guardia di Finanza di Brescia ha depositato una nuov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

