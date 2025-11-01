Garlasco, 1 novembre 2025 – Sei anni di tabulati, ottenuti “grazie” alla norma che ne consente la conservazione nei casi di gravi reati. È anche su questa imponente mole di materiale, recuperata da 16 utenze intestate ai carabinieri oggi in pensione, un tempo parte della squadra di polizia giudiziaria al servizio dell’allora procuratore di Pavia Mario Venditti, che si fondano le accuse rivolte allo stesso Venditti e a Giuseppe Sempio, padre di Andrea, il 37enne di nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. In questo nuovo filone il secondo è accusato di aver pagato il primo per scagionare il figlio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco: il pizzino, le intercettazioni e sei anni di tabulati. Così è scattata l’indagine sul papà di Andrea Sempio