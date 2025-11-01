Garlasco guardia di finanza di Brescia | Versamenti occulti dal padre di Sempio ma non ai legali
Nuova informativa nell'indagine per corruzione in atti giudiziari che coinvolge l’ex procuratore Mario Venditti e Giuseppe Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Garlasco, la Guardia di Finanza su Giuseppe Sempio: “Versamenti occulti, ma non ai legali” - X Vai su X
MattinaRai1. . Delitto Garlasco: la Guardia di Finanza continua gli accertamenti su conti correnti gip che archiviò Sempio. Le ultime notizie commentate dall’Avvocato Lovati a #StorieItaliane. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, «i soldi di Giuseppe Sempio per un pagamento occulto» - È l’ipotesi della Guardia di Finanza di Brescia in un’informativa depositata agli atti dell’indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, in concorso ... Scrive giornaledibrescia.it
“Per chi erano quei soldi”. Garlasco, Giuseppe Sempio ora dice tutto. Arriva la precisazione della Guardia di Finanza - Secondo la Procura di Brescia sarebbe stato Giuseppe Sempio a versare il denaro per corrompere l’ex pm Mario Venditti, così da "favorire l'archiviazione ... Riporta thesocialpost.it
Garlasco, la Guardia di finanza sui soldi versati da Giuseppe Sempio: «Pagamenti occulti, non per gli avvocati» - L'informativa agli atti dell'inchiesta di Brescia: «Le modalità prospettate sembrano più vicine all’ipotesi di dover pagare in maniera occulta persone diverse piuttosto che i difensori di fiducia» ... Segnala milano.corriere.it