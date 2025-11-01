Garlasco guardia di finanza di Brescia | Versamenti occulti dal padre di Sempio ma non ai legali

Nuova informativa nell'indagine per corruzione in atti giudiziari che coinvolge l’ex procuratore Mario Venditti e Giuseppe Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco guardia finanza bresciaGarlasco, «i soldi di Giuseppe Sempio per un pagamento occulto» - È l’ipotesi della Guardia di Finanza di Brescia in un’informativa depositata agli atti dell’indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, in concorso ... Scrive giornaledibrescia.it

garlasco guardia finanza brescia“Per chi erano quei soldi”. Garlasco, Giuseppe Sempio ora dice tutto. Arriva la precisazione della Guardia di Finanza - Secondo la Procura di Brescia sarebbe stato Giuseppe Sempio a versare il denaro per corrompere l’ex pm Mario Venditti, così da "favorire l'archiviazione ... Riporta thesocialpost.it

Garlasco, la Guardia di finanza sui soldi versati da Giuseppe Sempio: «Pagamenti occulti, non per gli avvocati» - L'informativa agli atti dell'inchiesta di Brescia: «Le modalità prospettate sembrano più vicine all’ipotesi di dover pagare in maniera occulta persone diverse piuttosto che i difensori di fiducia» ... Segnala milano.corriere.it

