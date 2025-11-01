Garlasco Giuseppe Sempio | Corruzione? Sono passati anni non conosco quella gente

Leggo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«È passato tanto tempo, sono passati gli anni, e quindi sono cose che ormai non te lo ricordi neanche più. Quella gente lì non la conosco neanche. Ma adesso bisogna. 🔗 Leggi su Leggo.it

garlasco giuseppe sempio corruzione sono passati anni non conosco quella gente

© Leggo.it - Garlasco, Giuseppe Sempio: «Corruzione? Sono passati anni, non conosco quella gente»

Contenuti che potrebbero interessarti

garlasco giuseppe sempio corruzioneGiuseppe Sempio a Quarto Grado: «Corruzione? Sono passati anni, non conosco quella gente» - «È passato tanto tempo, sono passati gli anni, e quindi sono cose che ormai non te lo ricordi neanche più. Si legge su ilmessaggero.it

garlasco giuseppe sempio corruzioneGarlasco, Giuseppe Sempio: «Corruzione? Sono passati anni, non conosco quella gente» - «È passato tanto tempo, sono passati gli anni, e quindi sono cose che ormai non te lo ricordi neanche più. Secondo msn.com

garlasco giuseppe sempio corruzioneDelitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio - Giuseppe Sempio, secondo l'accusa, avrebbe versato una cifra tra i 20 e i 30mila euro per far archiviare l'indagine su suo figlio Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sospettato numero uno della nuova in ... Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Giuseppe Sempio Corruzione