Gaia Tortora | La sinistra contro la separazione delle carriere mi fa tristezza
“La sinistra che espone cartelli con la scritta ‘No ai pieni poteri’ mi fa tristezza”, dice Gaia Tortora. “L’Aula è come sempre un Asilo Mariuccia – aggiunge – e la sinistra mi fa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Da Gaia Tortora a Serena Grandi, la destra cerca testimonial per il sì ma tanti si sfilano - X Vai su X
Il Collegio F.lli Cairoli è lieto di ospitare in Aula Magna la presentazione del libro di Gaia Tortora Testa alta, e avanti Lunedì 24 Febbraio 2025 alle ore 17:00 Roma, 17 giugno 1983. Gaia, quattordici anni, esce di casa di primo mattino con lo zaino in spall - facebook.com Vai su Facebook
La strategia di Meloni in vista del referendum sulla giustizia. Tortora, Cruciani, Mediaset e Marina B - L'ex avvocato di Tortora, volti noti del garantismo, puntare sul "costo" della mala giustizia. Lo riporta ilfoglio.it
Il caso Tortora. All’Augusta tutti i retroscena - Gaia Tortora ha aperto la stagione autunnale de L’Augusta – la Fortezza delle Idee, patrocinato dal Comune di Lucca. lanazione.it scrive