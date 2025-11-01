Furto nella notte a San Giorgio del Sannio | rubati monili in oro

Tempo di lettura: < 1 minuto Furto nella notte a San Giorgio del Sannio. In una abitazione di via Gianguariello sono stati rubati monili in oro. I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, dopo aver forzato una porta-finestra, sono riusciti a penetrare nell’abitazione e, rovistato dappertutto, hanno rinvenuto oggetti preziosi il cui valore commerciale è ora in corso di quantificazione. I proprietari, una volta rientrati in casa, hanno dunque ricevuto una amara sorpresa e avvertito gli agenti. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini per risalire ai malviventi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto nella notte a San Giorgio del Sannio: rubati monili in oro

Altri contenuti sullo stesso argomento

FURTO IN FARMACIA A PAGANI. BOTTINO DA 3MILA EURO Furto nella notte a Pagani nella farmacia “Dell’Aquila” di via Trento. I malviventi hanno forzato la saracinesca e le porte scorrevoli, riuscendo così a entrare nei locali dell’attività. Una volta all’inter - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo furto nella notte da Borello in via Giolitti https://iltorinese.it/2025/10/05/nuovo-furto-nella-notte-da-borello-in-via-giolitti/… #Torino - X Vai su X

Ladri in banca nella notte, ma il furto sfuma: la cassetta di sicurezza è vuota. Il sospetto dei collegamenti con altri colpi - Fallito l'assalto in banca nella notte tra 28 e 29 ottobre a Pasiano: le cassette di sicurezza su cui la banda si è concentrata erano vuote e i ... Riporta ilgazzettino.it

Tentato furto alla banca Prealpi San Biagio di Pasiano: ladri in fuga a mani vuote - PASIANO – Spaccata nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre alla filiale della banca Prealpi San Biagio. Lo riporta pordenoneoggi.it