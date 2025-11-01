Furto nella Galleria Capitol sul Corso | ladro in fuga

Furto, in pieno centro, a Salerno, dove, poco prima delle 19, un uomo - secondo una prima ricostruzione - avrebbe compiuto un furto all'interno di un negozio situato al primo piano della Galleria Capitol, su Corso Vittorio Emanuele. Il ladro, che sembra indossasse una felpa, è fuggito via. Sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

