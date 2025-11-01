Furto in abitazione a Capaccio | arrestato un ladro dai carabinieri di Matinella l' elogio del sindacato NSC
Vivo apprezzamento dal segretario generale regionale di NSC Campania Francesco Napoli per l’intervento condotto lo scorso 29 ottobre da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Matinella, in provincia di Salerno, conclusosi con l’arresto di un malfattore responsabile di un furto in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
ATTENZIONE – TENTATO FURTO A TRATALIAS Poco fa, in via Aldo Moro, due ragazzi incappucciati con felpa scura hanno cercato di entrare in un’abitazione. Grazie all’intervento dei vicini di casa, il furto è stato sventato! I malviventi si sono allont - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, cinque arresti per rapine e furti in abitazione - Arrestate cinque persone per associazione per delinquere, rapine a mano armata, furti in abitazione e sequestro di persona aggravato ... poliziadistato.it scrive
Arrestato 43enne per una serie di furti in abitazioni dell’Alto Ionio Cosentino - L’uomo, originario di Cassano all’Ionio, è ritenuto responsabile di diversi colpi messi a segno tra gennaio e marzo 2025 ... Da corrieredellacalabria.it
Furti seriali in abitazione nel cosentino, arrestato 43enne - Arrestato il presunto ladro seriale che da gennaio a marzo scorsi ha portato a termine in alcuni paesi dell'Alto Jonio cosentino (Montegiordano, Roseto Capo Spulico e Villapiana) diversi furti nelle a ... Da msn.com