Furto in abitazione a Capaccio | arrestato un ladro dai carabinieri di Matinella l' elogio del sindacato NSC

Salernotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivo apprezzamento dal segretario generale regionale di NSC Campania Francesco Napoli per l’intervento condotto lo scorso 29 ottobre da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Matinella, in provincia di Salerno, conclusosi con l’arresto di un malfattore responsabile di un furto in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

