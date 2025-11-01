Furto al Louvre in custodia una presunta complice del colpo ma la banda si sfilaccia | rilasciato uno dei primi sospettati fermati

Il caso del “furto del secolo” al Museo del Louvre, avvenuto lo scorso 19 ottobre con la sparizione dei gioielli della Corona per un valore stimato in 88 milioni di euro, sta vivendo ore cruciali. L’iniziale sconcerto per l’audacia di un colpo durato meno di otto minuti. E per quella rocambolesca fuga a bordo di scooter (con tanto di parte del bottino perso per strada), sta lasciando spazio all’azione serrata degli inquirenti. I quali, passo dopo passo, stanno smantellando il presunto commando. Furto al Louvre: rilasciato senza accuse uno dei sospettati. Eppure, agli atti c’è che uno dei sospettati arrestati per il furto di gioielli del Louvre è stato rilasciato senza accuse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

