Furto al Louvre accusata anche una donna | sarebbe tra le complici del colpo Rilasciato un sospettato | Arresti? Senza una logica
Tra i sette arrestati dalla polizia parigina per il clamoroso furto al Louvre ci sarebbe una donna. La sospettata è una 38enne residente a Le Courneuve, piccolo comune al nord di Parigi. Essendo stata formalmente incriminata come complice, è comparsa di fronte a un giudice che deve decidere se confermarne il fermo. Un altro dei sospettati sarebbe invece stato rilasciato senza che fossero formulate accuse a suo carico, una scelta che ha scatenato le dure critiche dei legali dell’uomo riguardo alla decisione di arrestarlo. A più di una settimana dal più incredibile colpo del secolo, dei preziosissimi gioielli ancora nemmeno l’ombra. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Ci sarebbe (anche) una donna dietro il furto al Louvre - facebook.com Vai su Facebook
Dopo i gioielli del Louvre, il capolavoro di Simone Martini a Siena. Ma stavolta è stato solo uno scherzo. Gli studenti universitari delle Feriae Matricularum hanno messo in scena il finto furto del Guidoriccio da Fogliano custodito nei saloni del Palazzo Pubblico. - X Vai su X
Furto al Louvre, una complice 38enne davanti al giudice: i rapinatori trentenni e i gioielli scomparsi - Una donna di 38 anni è stata formalmente incriminata come complice del furto al Louvre. Riporta msn.com
Furto al Louvre, accusata anche una donna: sarebbe tra le complici del colpo. Rilasciato un sospettato: «Arresti? Senza una logica» - Dei gioielli ancora nessuna traccia: «Setacciamo tutti i mercati paralleli» ... Si legge su open.online
Colpo al Louvre, 38enne accusata di complicità nel furto - Una donna di 38 anni arrestata questa settimana insieme ad altre quattro persone per il furto di gioielli al Louvre è stata accusata di complicità in furto organizzato e associazione a d ... Come scrive msn.com