Furto al Louvre accusata anche una donna | sarebbe tra le complici del colpo Rilasciato un sospettato | Arresti? Senza una logica

Tra i sette arrestati dalla polizia parigina per il clamoroso furto al Louvre ci sarebbe una donna. La sospettata è una 38enne residente a Le Courneuve, piccolo comune al nord di Parigi. Essendo stata formalmente incriminata come complice, è comparsa di fronte a un giudice che deve decidere se confermarne il fermo. Un altro dei sospettati sarebbe invece stato rilasciato senza che fossero formulate accuse a suo carico, una scelta che ha scatenato le dure critiche dei legali dell’uomo riguardo alla decisione di arrestarlo. A più di una settimana dal più incredibile colpo del secolo, dei preziosissimi gioielli ancora nemmeno l’ombra. 🔗 Leggi su Open.online