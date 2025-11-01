Furto ad Eboli | rubato il materiale elettorale nel deposito comunale

Ladri in azione ad Eboli: ieri, presso l'ex scuola Lauria, adibita a deposito comunale per il materiale elettorale, ignoti hanno portato via tutto l'occorrente per allestire i seggi. Rubati cavi, lampadine, tendaggi, ed altri materiali elettrici.Gli accertamentiIndagano, dunque, i carabinieri per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Furto in pieno centro a Eboli: ladri entrano in un appartamento e fuggono con denaro e preziosi - facebook.com Vai su Facebook

Droga e furti d’auto: 39 arresti al Paterno di Eboli - Un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, ben ramificata e organizzata, con ruoli e compiti divisi e codificati e che ha saputo dimostrare una grande capacità ... Da ilmattino.it

Eboli, furto di carburante: malvivente denunciato dalla polizia - La polizia di Stato ha provveduto a deferire all’Autorità Giudiziaria competente un individuo residente nella provincia di Salerno per il reato di furto di ... Si legge su ilmattino.it

Furto all'ecocentro, rompono la recinzione per rubare materiale elettrico dal valore di 900 euro: arrestata una 24enne marocchina. Caccia al complice - Si sono intrufolati nell'ecocentro in via Ponte di Costozza per rubare del materiale elettrico, ma sono stati visti da un assessore comunale e segnalati. Come scrive ilgazzettino.it